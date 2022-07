Padova, detenuto appena operato aggredisce ripetutamente gli agenti: aveva ingerito pile e lamette per farsi ricoverare in ospedale (Di giovedì 21 luglio 2022) Un detenuto di 40 anni ha ingerito alcune pile e lamette e si è fatto portare d’urgenza in ospedale. Una volta operato, è stato dimesso e quando gli agenti della polizia penitenziaria hanno cercato di riportarlo in carcere li ha aggrediti e ha danneggiato il furgone blindato e alcune suppellettili all’interno della cella. È successo alla Casa di reclusione in via Due Palazzi, a Padova. Il protagonista dell’episodio di violenza è un uomo di origini tunisine e, a quanto riportato, non è “nuovo” a simili comportamenti. “Ho mangiato pile e lamette”. Così domenica 17 luglio il 40enne ha richiamato l’attenzione dei poliziotti e ha preteso di essere portato al pronto soccorso. Dal momento che non era la prima volta che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Undi 40 anni haalcunee si è fatto portare d’urgenza in. Una volta, è stato dimesso e quando glidella polizia penitenziaria hanno cercato di riportarlo in carcere li ha aggrediti e ha danneggiato il furgone blindato e alcune suppellettili all’interno della cella. È successo alla Casa di reclusione in via Due Palazzi, a. Il protagonista dell’episodio di violenza è un uomo di origini tunisine e, a quanto riportato, non è “nuovo” a simili comportamenti. “Ho mangiato”. Così domenica 17 luglio il 40enne ha richiamato l’attenzione dei poliziotti e ha preteso di essere portato al pronto soccorso. Dal momento che non era la prima volta che il ...

