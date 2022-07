Il pannello sul tetto che scotta

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 luglio 2022) Spinta dal caro bolletta, l’installazione di impianti domestici per l’energia solare è sempre più complicata. A un boom di richieste non riescono a rispondere in modo adeguato una produzione in brusca frenata e una gestione del passaggio all’ecologico che arranca. Non è forse questo il momento ideale per installare un belsolare sul? Si risparmia sul costo, carissimo, dell’elettricità e si fa un piacere al Paese, contribuendo a ridurre le importazioni di gas. Poi c’è il contributo dello Stato, con uno sconto fiscale del 50 per cento se non si è utilizzato addirittura il superbonus del 110 per cento. E le pubblicità ti presentano l’operazione come fosse una cosa semplicissima. Peccato non lo sia affatto. Facciamo il caso del signor F.G., dirigente di una multinazionale, che in febbraio decide di avviare la pratica per piazzare un impianto ...