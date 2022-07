Guerra in Ucraina | Non lascia la mano del figlio 13enne morto in strada

sebmes : Gli italiani che danno la colpa della guerra agli Usa sono il 37% (media UE 15%). Contro invio armi all’Ucraina 49%… - ale_dibattista : Nessuno parla più di negoziato. Solo armi, armi e ancora armi. Si parla meno della guerra in Ucraina ma oggi il ris… - riotta : La coda dei civili appena dietro le linee per un pacco di cibo e due bottiglie di acqua che basteranno fin che si… - MattiaGiustoZan : RT @PremioPapa: Oggi su @GiornaleVicenza, un pezzo che parla dell'incontro del #PremioPapa2022 al Museo Hemingway e della Grande Guerra di… - Alessandro__Ma : RT @AffInt: ???Oggi su -

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica I 17 mesi di Draghi al governo: dal coprifuoco all'La, i vaccini, la ripresa economica: sono numerosi i dossier che l'...... sociale, energetico e per lain'. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, incontrando i cronisti fuori Montecitorio. 'L'agenda riformatrice di Mario Draghi non può cadere ...La Germania sta sviluppando un “ponte del grano” per facilitare le esportazioni alimentari ucraine. La Deutsche Bahn intende consegnare le esportazioni di grano ucraino in diversi porti tedeschi, tra ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...