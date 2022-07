Gosens fa riflettere | proposto l’esubero della rivale

(Di giovedì 21 luglio 2022) Robinnon sembra convincere in casa Inter e la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Alex Sandro: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A Il futurofascia… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calciomercato.com

... grosso modo è stata questa l'estate di. Una lunga attesa per tornare ad arare la fascia di ... c'è dain casa Inter. I 25 milioni spesi per il neo numero 8 impongono alla guida ...E nel 2 - 2 di ieri a Ferrara tra Inter e Monaco non sono pochi gli aspetti significativi su cui. Dai difetti (la difesa e il momento difficile di) ai pregi (il feeling Lukaku - ... Inter, Gosens fa ancora fatica. Perché va male il suo inserimento La soluzione per riaverlo al top Il primo colpo di quest’estate interista in realtà è arrivato già a gennaio. A inizio anno, Marotta ha approfittato della voglia di Gosens di testarsi in una big e l’ha portato a Milano. Poche gare, u ...