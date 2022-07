Fine del governo Draghi, e ora che succede? (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ stato il giorno più lungo e anche quello fatale per il governo Draghi. Alla Fine, il Senato ha confermato la fiducia al governo approvando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con appena 95 voti a favore e 38 contrari. I senatori di M5S, Lega e Fi non votano: i pentastellati si dichiarano “presenti non votanti”. E’ durante le dichiarazioni di voto che si capisce che si avvicinano lo scioglimento del Parlamento e il voto: è l’epilogo di una giornata drammatica vissuta tra Palazzo Madama, Palazzo Chigi e il Quirinale e della crisi aperta dal M5s. Quello di ieri è stato il risultato più basso che il governo ha ottenuto in questa legislatura. Il presidente del Consiglio annuncerà quindi oggi alla Camera, all’inizio della discussione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) E’ stato il giorno più lungo e anche quello fatale per il. Alla, il Senato ha confermato la fiducia alapprovando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con appena 95 voti a favore e 38 contrari. I senatori di M5S, Lega e Fi non votano: i pentastellati si dichiarano “presenti non votanti”. E’ durante le dichiarazioni di voto che si capisce che si avvicinano lo scioglimento del Parlamento e il voto: è l’epilogo di una giornata drammatica vissuta tra Palazzo Madama, Palazzo Chigi e il Quirinale e della crisi aperta dal M5s. Quello di ieri è stato il risultato più basso che ilha ottenuto in questa legislatura. Il presidente del Consiglio annuncerà quindi oggi alla Camera, all’inizio della discussione ...

