Draghi si dimette, Mattarella ne prende atto. Governo in carica per gli affari correnti. "Anche i banchieri hanno un cuore", applausi e commozione alla Camera LA DIRETTA (Di giovedì 21 luglio 2022) Da Palazzo Chigi, intorno alle 9.00, Mario Draghi si è spostato a piedi verso la Camera dove, dopo appena un paio di minuti dall'inizio, la seduta è stata subito sospesa fino alle 12 per consentire al... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 21 luglio 2022) Da Palazzo Chigi, intorno alle 9.00, Mariosi è spostato a piedi verso ladove, dopo appena un paio di minuti dall'inizio, la seduta è stata subito sospesa fino alle 12 per consentire al...

ivanscalfarotto : Il M5S vuole la #crisidigoverno? Bene: glielo spieghiamo @TeresaBellanova, @elenabonetti e io come si fa: si lascia… - petergomezblog : Cacciari: “Dimissioni Draghi? Una cosa dell’altro mondo, mai successa nelle democrazie occidentali. Un premier che… - StefanoGuerrera : l’integrità di #Draghi che si dimette senza fare manfrine la dice lunga sull’occasione che stiamo perdendo. Mario D… - a_lambardi : RT @byoblu: Mattarella riserverà un ultimo strazio a Draghi: lo terrà in carica per il disbrigo degli affari correnti e cioè fino alla fine… - LauraCarrese : RT @byoblu: Mattarella riserverà un ultimo strazio a Draghi: lo terrà in carica per il disbrigo degli affari correnti e cioè fino alla fine… -