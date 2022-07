Cicogna in arrivo al GF Vip | una delle concorrenti più discusse è incinta

Today.it

in volo per Selvaggia Roma . L'influencer ha annunciato sui social network di essere in ... L'annuncio di Selvaggia Roma sulla gravidanza Al momento non è chiaro se il bebè insarà un ...Una storia che stava sbocciando fino all'di Belen che ha stravolto i piani. Un tradimento ... I fan sono letteralmente su di giri e chissà che lanon torni a bussare! Cristiana Capotondi in dolce attesa: “Primo figlio a 42 anni” Cicogna in arrivo per Cristiana Capotondi. Pare che l’attrice, 42 anni, sia in attesa del primo figlio dal compagno Andrea Pezzi. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Diva e Donna, che dedica la ...VERBANIA - 20-07-2022 -- Ad accoglierla, al ritorno dall'ospedale con il figlioletto Vladislav una piccola folla di donne e bambini. In questi tempi di guerra sono loro la sua famiglia, e Villa Iride, ...