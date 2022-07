Bce alza i tassi d' interesse dello 0 | 5% | prima volta dal 2011 E attiva ?lo scudo anti-spread Mutui e prestiti più cari

Agenzia_Ansa : FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto, a 0,50% #ANSA - sole24ore : ?? La Bce alza i tassi di 0,50 punti e vara lo scudo anti-spread - Agenzia_Ansa : E' il primo rialzo dal luglio del 2011. Il tasso principale sale a 0,50%, il tasso sui depositi a zero e il tasso s… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto, a 0,50% #ANSA - GiusPecoraro : RT @dariodangelo91: La #Bce alza tassi di mezzo punto a 0,50%. Ora tutti sotto coperta: non c'è più #Draghi a guidare la nave col mare in… -

Lai tassi per contenere l'inflazione: l'impatto sui mercati 10 Giugno 2022 E' un'inversione di tendenza importante. Non succedeva da dieci anni che Francoforte alzasse il costo del denaro . ...Lai tassi di mezzo punto a 0,50%, via libera allo scudo anti - spread , di Fabrizio Goria Mutui, tassi, debito pubblico: ecco cosa cambia dopo la decisione dellaMilano, 21 lug. (askanews) - La Banca centrale europea ha varato il suo primo rialzo dei tassi di interesse dall'aprile del 2011. E ha deciso un incremento superiore alle attese prevalenti: 0,50 punti ...Lo spread chiude a 237 punti. Giu' il comparto finanziario (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - Seduta ad alta tensione, ed estremamente volatile, per le Borse europee, strette tra le ...