Terna | a Cagliari la prima edizione del Master del Tyrrhenian Lab

Cagliari (ITALPRESS) – Si è tenuta presso l'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Cagliari la presentazione del Master di II livello "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica", promosso da Terna nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab.Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonchè Presidente e Coordinatore Scientifico del Tyrrhenian Lab, il Professore Fabrizio Pilo e il Professore Gianni Fenu, Prorettore Innovazione e Territorio e Prorettore Vicario dell'Università di Cagliari, hanno presentato ai neolaureati interessati al corso l'offerta formativa, i dettagli delle materie previste e gli obiettivi dell'iniziativa.Terna investirà 100 milioni di

