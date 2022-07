Sarà un Napoli da Prima Fila? (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ un Napoli che al momento è particolarmente ridimensionato rispetto alla passata stagione. Le partenze di Insigne e Mertens affiancate dall’ultima di Koulibaly non possono essere considerate minimal visto quanto in questi anni hanno contribuito alle fortune dei partenopei, ma, nonostante ciò, i bookmakers non hanno ritoccato verso il basso la quota scudetto della compagine di Spalletti. Anche un mese fa era bancata a 10.00 e tale è rimasta nonostante la partenza verso il Chelsea e la Premier League di KK che della retroguardia biancoazzurra era la colonna portante. Le quote sulle scommesse serie a infatti hanno subito una modifica solo per quanto riguarda Inter, Juventus e Milan. Le prime due ora sono appaiate a 2.75, l’Inter a giugno era a 2.85, la Juventus a 3.00, mentre è in calo la fiducia nei confronti dei rossoneri che da 3.25 solo saliti addirittura a 4.50. Il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ unche al momento è particolarmente ridimensionato rispetto alla passata stagione. Le partenze di Insigne e Mertens affiancate dall’ultima di Koulibaly non possono essere considerate minimal visto quanto in questi anni hanno contribuito alle fortune dei partenopei, ma, nonostante ciò, i bookmakers non hanno ritoccato verso il basso la quota scudetto della compagine di Spalletti. Anche un mese fa era bancata a 10.00 e tale è rimasta nonostante la partenza verso il Chelsea e la Premier League di KK che della retroguardia biancoazzurra era la colonna portante. Le quote sulle scommesse serie a infatti hanno subito una modifica solo per quanto riguarda Inter, Juventus e Milan. Le prime due ora sono appaiate a 2.75, l’Inter a giugno era a 2.85, la Juventus a 3.00, mentre è in calo la fiducia nei confronti dei rossoneri che da 3.25 solo saliti addirittura a 4.50. Il ...

