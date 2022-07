Non solo Morata: Simeone, Mertens, Petagna... È il mercato dei bomber in attesa! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Pubblicità

robertosaviano : Borsellino morì sapendo che non poteva avere altra sorte, solo, osteggiato dai colleghi e dall'inefficienza dello S… - ItaliaViva : Mai come questa volta si può dire 'Il Re è nudo'. Gli italiani hanno capito benissimo che dietro la crisi voluta da… - marcodimaio : Putin mentre assiste alle “operazioni politiche speciali” in corso in Italia ad opera dei “suoi” ragazzi gialloverd… - Tess_flowers15 : Non solo mi sono preparata e sono in perfetto orario ma sto anche aspettando chi mi deve venire a prendere ed è pal… - GPTurchi : @Il_Vitruviano Gli offriranno qualcosa e si adegueranno... Solo noi ci dovre(m)mo piegare senza alcuna contropartit… -