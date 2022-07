Napoli, biglietti a 40 euro per le amichevoli a Castel di Sangro: tifosi in rivolta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Monta la protesta, almeno per il momento solo in rete, contro il Napoli di Aurelio De Laurentiis. I tifosi partenopei sono tornati a protestare per i prezzi imposti per le amichevoli del ritiro di Castel di Sangro, tutte in scena allo stadio Teofilo Patini. La protesta è legata al prezzo dei posti in curva e sulle tribune – 30/40 euro a biglietto –, una decisione che non è piaciuta ai tifosi azzurri. Prezzi non irresistibili ma di certo alti per delle partite amichevoli e sui vari social sono già scattate le proteste da parte dei tifosi azzurri: “Mai prezzi così alti sono stati fissati in passato dal club in occasione delle sfide degli azzurri nel ritiro precampionato”, si legge sui ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Monta la protesta, almeno per il momento solo in rete, contro ildi Aurelio De Laurentiis. Ipartenopei sono tornati a protestare per i prezzi imposti per ledel ritiro didi, tutte in scena allo stadio Teofilo Patini. La protesta è legata al prezzo dei posti in curva e sulle tribune – 30/40a biglietto –, una decisione che non è piaciuta aiazzurri. Prezzi non irresistibili ma di certo alti per delle partitee sui vari social sono già scattate le proteste da parte deiazzurri: “Mai prezzi così alti sono stati fissati in passato dal club in occasione delle sfide degli azzurri nel ritiro precampionato”, si legge sui ...

