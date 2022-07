L’Iperrealismo Metafisico di Teresa Visceglia | interpretare la realtà per scoprire il segreto dietro le cose

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La tendenza a riprodurre nel dettaglio tutto ciò che appare davanti allo sguardo è essenziale per tutti quegli artisti che hanno bisogno di tenersi ben legati allaper poter poi eventualmente, in una seconda fase, scendere nelle profondità, andare oltre l’estetica e dare un senso più coinvolgente proprio perché attraverso quel forte realismo sono in grado di cogliere quella luce, quella piega, quel significato che altrimenti sfuggirebbe, non sarebbe affine al loro modo di scrutare il visibile. La protagonista di oggi fa dellaosservata la base di uno stile raffinato ed elegante ma anche attento al mistero che ogni persona, ogni circostanza, ogni oggetto portano con sé. Gli inizi del Ventesimo secolo furono un periodo rivoluzionario e sopra le righe perché gli artisti evidenziarono la necessità di distaccarsi completamente da un approccio ...