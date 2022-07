Lavori pubblici, partono le manutenzioni del Comune e dell’Anas (Di mercoledì 20 luglio 2022) . La Giunta del Comune di Roma ha approvato la convenzione con Anas (Gruppo FS Italiane) e si è proceduto alla sottoscrizione tra Capo Dipartimento capitolino del CSIMU (Lavori pubblici) e Anas di un accordo “che si quantifica in un investimento di 18 milioni di euro del bilancio comunale per realizzare la manutenzione di 100 km della rete stradale di Roma Capitale”. “Quasi contemporaneamente, il 25 luglio prossimo avranno anche avvio i Lavori di manutenzione straordinaria di varie strade del quadrante sud, a partire da quelle del IX Municipio, che utilizzano una parte dei primi 20 milioni di euro stanziati dal bilancio comunale”. I prossimi giorni saranno usati per approvare i progetti definitivi a cura dell’Anas, “arrivando all’obiettivo del prossimo 27 luglio quando – aggiunge l’Assessore ai ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) . La Giunta deldi Roma ha approvato la convenzione con Anas (Gruppo FS Italiane) e si è proceduto alla sottoscrizione tra Capo Dipartimento capitolino del CSIMU () e Anas di un accordo “che si quantifica in un investimento di 18 milioni di euro del bilancio comunale per realizzare la manutenzione di 100 km della rete stradale di Roma Capitale”. “Quasi contemporaneamente, il 25 luglio prossimo avranno anche avvio idi manutenzione straordinaria di varie strade del quadrante sud, a partire da quelle del IX Municipio, che utilizzano una parte dei primi 20 milioni di euro stanziati dal bilancio comunale”. I prossimi giorni saranno usati per approvare i progetti definitivi a cura, “arrivando all’obiettivo del prossimo 27 luglio quando – aggiunge l’Assessore ai ...

