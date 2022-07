Incendio nei campi a Uboldo | strada chiusa al confine con Gerenzano

(Di mercoledì 20 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordi sterpaglie a, dov’è statala via Dell’Acqua per consentire le operazioni di soccorso. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto intorno alle 12.40 di oggi, 20 luglio, volute di fumo levarsi dai. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che per mettere ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

comunecalcinaia : Grave incendio divamapato nei pressi della rotatoria sulla SS439 detta della 'Sassa' quella che porta da una parte… - romi_andrio : RT @wganapini: Modena@Ennesimo #incendio alla #discarica.In fiamme #rifiuti stoccati nei piazzali e sotto capannoni aperti. Vigili del Fuo… - wganapini : Modena@Ennesimo #incendio alla #discarica.In fiamme #rifiuti stoccati nei piazzali e sotto capannoni aperti. Vigil… - venti4ore : Incendio nei boschi di Calci fronte vicino alcune abitazioni, elicottero all’opera … - GDS_it : Bruciano le colline di Capo d'Orlando. Poco prima della mezzanotte è scoppiato un incendio sulla Statale 113, nei p… -

Raccomandata la mascherina ancheComuni vicinisul Carso, evacuate altre famiglie a Jamiano In Fvg quasi 2.300 nuovi casi di coronavirus e 3 decessi: il bollettino L'arriva in ...Se non ci sono eruzioni vulcanichedintorni, o temporali con fulmini che raggiungono il suolo ... l'aumento della temperatura dovuta ai processi batterici, può effettivamente innescare un. ...I parroci di Massarosa e delle comunità di tutto il territorio colpito dall’incendio sono in costante contatto con le autorità civili locali fin da lunedì sera, quando è iniziato l’incendio. Hanno for ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...