Grazie a Better Call Saul 6×09 sappiamo che fine ha fatto Kim e perché non appare in Breaking Bad (Di mercoledì 20 luglio 2022) Better Call Saul 6×09 ha forse svelato il motivo per cui Kim non appare né viene mai menzionata in Breaking Bad? L'episodio si conclude con Jimmy ormai completamente nell'era "cattiva", che assume l'identità di Saul Goodman, lo squallido avvocato penalista che tutti conosciamo. Adesso è solo, dopo aver rotto con la moglie Kim Wexler. "Ho vissuto il periodo più bello della mia vita con te. Ma siamo dannosi per tutti quelli che ci circondano. C'è gente che soffre a causa nostra ", dice Kim in lacrime a Jimmy, ricordando come il loro ultimo piano abbia portato alla morte di Howard e alla distruzione dello studio legale Hamlin, Hamlin & McGill. "Separati andiamo bene, ma insieme… siamo un veleno."

