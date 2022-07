Governo, Draghi si ferma ad appena 95 voti al Senato. Va da Mattarella. Anzi, no. Ipotesi voto resta tra settembre e ottobre (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Senato conferma la fiducia al Governo approvando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con 95 voti a favore e 38 contrari. I Senatori di M5S, Lega e Fi non votano: i pentastellati si dichiarano “presenti non votanti”. La capigruppo è immediatamente convocata. Il premier Draghi non sale al Quirinale stasera, com’era stato annunciato in primo momento dalle agenzie. Ha lasciato palazzo Chigi ma non si è recato da Mattarella. Le dimissioni attese per stasera dunque non ci sono state. Il calendario dei prossimi passaggi sarà deciso domani. voto domenica 25 settembre o più probabilmente domenica 2 ottobre se il Presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilconla fiducia alapprovando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con 95a favore e 38 contrari. Iri di M5S, Lega e Fi non votano: i pentastellati si dichiarano “presenti non votanti”. La capigruppo è immediatamente convocata. Il premiernon sale al Quirinale stasera, com’era stato annunciato in primo momento dalle agenzie. Ha lasciato palazzo Chigi ma non si è recato da. Le dimissioni attese per stasera dunque non ci sono state. Il calendario dei prossimi passaggi sarà deciso domani.domenica 25o più probabilmente domenica 2se il Presidente della Repubblica, Sergio ...

EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente dell’Ucraina @ZelenskyyUa. La discuss… - La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo (La Verità): 'Non trovo una cosa buona o utile che abbia fatto il governo Draghi da qu… - TV7Benevento : Governo: Draghi non sale al Quirinale, al Colle ancora non stabilita agenda domani - - Massimi63361824 : RT @andrea_cangini: Ho appena assunto la decisione più difficile della mia pur breve vita politica. Dopo aver votato per 55 volte la fiduci… -