Fontecchio ha scelto la strada più difficile

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel bel mezzo delle Olimpiadi di Tokyo, dopo la qualificazione ai quarti di finale della Nazionale italiana, il reporter di Associated Press Tim Reynolds ha posto un quesito sul suo profilo Twitter: “Sto cercando di capire perché Simonenon è nella NBA”. Trying to figure out why Simoneisn't in the league. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) July 31, 2021 In effetti è una domanda che si sono posti in molti la scorsa estate, specialmente dopo le eccellenti prestazioni diin maglia azzurra. Sin dal torneo di qualificazione in Serbia e successivamente nel torneo olimpico giapponeseè stato nettamente il miglior giocatore della nostra squadra, nonché probabilmente il migliore in assoluto tra quelli che non giocano o non hanno mai giocato in NBA. Ad un’età, 25 anni, che ...