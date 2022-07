FIFA 23 | Data Ufficiale svelata dal reveal trailer

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Electronic Arts ha presentato oggi EA SPORTS23 e la prossima evoluzione della tecnologia HyperMotion2, che stabilisce un nuovo standard di gioco realistico e coinvolgente sul campo.23 conterrà per la prima volta squadre di club femminili con l’inclusione della Barclays Women’s Super League e della Division 1 Arkema al momento del lancio, ampliando la sua posizione di esperienza calcistica più autentica al mondo. Sono ora disponibili i preordini per23, che sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series XS, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One il 30 settembre. L’accesso anticipato a23 Ultimate Edition inizierà il 27 settembre 2022.23 è atteso il 30 Settembre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a ...

Pubblicità

ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT Data Ufficiale svelata dal reveal trailer - GiocareOra : Quando è la data di uscita di FIFA 23? - infoitscienza : Fifa 23: svelata la data di uscita! [rumor] - luigicir88 : Da domani ore 18 verrà mostrato uno dei primi trailer e verrà svelata la data ufficiale dovrebbe essere il 30 Sette… - Nerdmovieprod : FIFA 23: ecco le copertine del gioco e la data del trailer di presentazione #ea #EaSports #FIFA23 #mbappe -

2 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA VIA Notizie Relazionate23 Articolo22 arriva presto su Xbox Game Pass Ultimate, è ufficiale: ecco la8 15 Giugno 2022Attraverso il canale YouTube di EA Sportsè stato rivelato quando sarà mostrato il trailer di annuncio di23. Laè vicinissima, dato che il video sarà pubblicato domani, 20 luglio , ...Siamo stati invitati in Canada per scoprire quello che c'è da sapere sul prossimo e ultimo capitolo di FIFA a marchio EA.FIFA 23 si mostra con un nuovo trailer che conferma la data di uscita e ci mostra i miglioramenti e le novità del gioco, compresi i team femminili e HyperMotion2.. Electronic Arts ha presentato ...