FdI: “Gualtieri valuti commissariamento Municipio III” (Di mercoledì 20 luglio 2022) FdI: “Municipio III allo sbando, Sindaco Gualtieri valuti commissariamento” – “Il Municipio III è sempre più allo sbando. Basti pensare che il presidente Marchionne non riesce più a garantire neanche la convocazione del consiglio per mancanza di personale. “Una situazione vergognosa che dovrebbe indurre il sindaco Gualtieri a valutare il commissariamento del Municipio. A nulla sono valse le nostre richieste, attraverso le commissioni e gli interventi in aula, affinché venga assegnato più personale agli uffici per non bloccare la macchina amministrativa. “La giunta Marchionne, invece, preferisce pensare più alle assegnazioni dirette che ai bandi infischiandosene di non riuscire neanche a mandare gli anziani nei centri estivi. La nostra solidarietà va al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) FdI: “III allo sbando, Sindaco” – “IlIII è sempre più allo sbando. Basti pensare che il presidente Marchionne non riesce più a garantire neanche la convocazione del consiglio per mancanza di personale. “Una situazione vergognosa che dovrebbe indurre il sindacoa valutare ildel. A nulla sono valse le nostre richieste, attraverso le commissioni e gli interventi in aula, affinché venga assegnato più personale agli uffici per non bloccare la macchina amministrativa. “La giunta Marchionne, invece, preferisce pensare più alle assegnazioni dirette che ai bandi infischiandosene di non riuscire neanche a mandare gli anziani nei centri estivi. La nostra solidarietà va al ...

