Covid, Matteo Bassetti in rivolta: “Pronto a protestare” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e ordinario di Malattie infettive all’università del capoluogo ligure, ha rilasciato un’intervista a Bruno Vespa nel ciclo ‘A cena con…’. L’infettivologo da qualche mese ha cambiato la sua posizione verso il Covid. Se prima prediligeva la prudenza, ora si è messo dalla parte di chi vuole andare avanti senza vedere il virus come un limite. La protesta di Matteo Bassetti “Se in autunno il Governo decidesse di imporre di nuovo le mascherine a scuola, e temo che lo faccia, mi metterei alla guida dei cortei di protesta”. Perché “dinanzi a una enormità del genere, se il Governo non fosse caduto, meriterebbe di cadere”, ha detto Matteo Bassetti. L’infettivologo aveva parlato ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 20 luglio 2022), direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova e ordinario di Malattie infettive all’università del capoluogo ligure, ha rilasciato un’intervista a Bruno Vespa nel ciclo ‘A cena con…’. L’infettivologo da qualche mese ha cambiato la sua posizione verso il. Se prima prediligeva la prudenza, ora si è messo dalla parte di chi vuole andare avanti senza vedere il virus come un limite. La protesta di“Se in autunno il Governo decidesse di imporre di nuovo le mascherine a scuola, e temo che lo faccia, mi metterei alla guida dei cortei di protesta”. Perché “dinanzi a una enormità del genere, se il Governo non fosse caduto, meriterebbe di cadere”, ha detto. L’infettivologo aveva parlato ...

