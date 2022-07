Continua l’espansione di Christie’s nel metaverso (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – È recente la notizia del lancio di Christie’s Ventures, un nuovo fondo d’investimento volto al sostegno di società che operano nel mercato dell’arte digitale. Attraverso la nuova controllata, Christie’s si impegnerà su tre fronti: Web3.0, NFT, Crypto e Blockchain. In tal senso, il colosso inglese delle aste finanzierà LayerZero Labs, azienda che attualmente si occupa di sistemi che consentono ai clienti di spostare le risorse più facilmente tra blockchain. La mossa di Christie’s segue una precisa direzione: guadagnare terreno nel campo della tecnologia dell’arte. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – È recente la notizia del lancio diVentures, un nuovo fondo d’investimento volto al sostegno di società che operano nel mercato dell’arte digitale. Attraverso la nuova controllata,si impegnerà su tre fronti: Web3.0, NFT, Crypto e Blockchain. In tal senso, il colosso inglese delle aste finanzierà LayerZero Labs, azienda che attualmente si occupa di sistemi che consentono ai clienti di spostare le risorse più facilmente tra blockchain. La mossa disegue una precisa direzione: guadagnare terreno nel campo della tecnologia dell’arte. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

