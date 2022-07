C’è la guerra in Ucraina ma anche a Napoli non si scherza: altri due morti, Lamorgese resta a guardare (Di mercoledì 20 luglio 2022) Far West o Gomorra? Ormai a Napoli i generi cinematografici più violenti, perfino quelli che hanno fatto la fortuna di Roberto Saviano, sbiadiscono al cospetto della realtà. Da settimane la città è in balìa di una lotta tra boss, tutti contro tutti, con persone fatte sparire, stese, omicidi, bombe, ferimenti per strada e chi più ne ha più ne metta. Con buona pace della ministra Lamorgese, sempre più immobile su tutti i fronti, non solo l’immigrazione… A Napoli altri due morti nella zona di Ponticelli Oggi l’ultimo capitolo, con un duplice omicidio nella periferia orientale della città, a Ponticelli, in via Eugenio Montale: uccisi Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 55 anni. L’omicidio è avvenuto in un appartamento. Una delle due vittime è stata trovata sull’uscio della porta d’ingresso, in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Far West o Gomorra? Ormai ai generi cinematografici più violenti, perfino quelli che hanno fatto la fortuna di Roberto Saviano, sbiadiscono al cospetto della realtà. Da settimane la città è in balìa di una lotta tra boss, tutti contro tutti, con persone fatte sparire, stese, omicidi, bombe, ferimenti per strada e chi più ne ha più ne metta. Con buona pace della ministra, sempre più immobile su tutti i fronti, non solo l’immigrazione… Aduenella zona di Ponticelli Oggi l’ultimo capitolo, con un duplice omicidio nella periferia orientale della città, a Ponticelli, in via Eugenio Montale: uccisi Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 55 anni. L’omicidio è avvenuto in un appartamento. Una delle due vittime è stata trovata sull’uscio della porta d’ingresso, in ...

Pubblicità

NathalieTocci : C’è chi da la vita per la democrazia, e chi, qui in Italia, la mette in gioco per i propri interessi spiccioli nel… - _Nico_Piro_ : #10luglio Parliamo di #disinformazione #guerra In Italia eravamo abituati alle liste di prescrizione (roba talment… - La7tv : #lariachetira @FDragoni: 'Il gas della Russia è insostituibile. Abbiamo creduto che la Russia fosse facilmente pieg… - Mintauros1 : @Franco32656300 C'è Guerra tra i Big del Carbon Fossile e l'Energia Alternative, il problema che i primi controllan… - eiopago1 : RT @charliecarla: 'Siamo al governo perché altrimenti andrebbe peggio' non vale più, E' ora di dissociarsi. Cosa può andare peggio? La gue… -