Caso Saguto | l’ex giudice condannata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta a 8 anni e 10 mesi di reclusione

La Corte d'Appello di Caltanissetta ha condannato a 8 anni e 10 mesi di carcere l'ex presidente della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto, imputata di corruzione, concussione e abuso d'ufficio. Saguto, che nel corso del processo è stata radiata dalla magistratura, non era presente in aula. Una sentenza che conferma quasi totalmente il giudizio di primo grado, quando la stessa era stata condannata a 8 anni e 6 mesi. La giudice era accusata di aver gestito illecitamente le nomine degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e confiscati alla mafia scegliendo solo professionisti a lei fedelissimi. In cambio avrebbe ricevuto da ...

