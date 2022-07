Un 15enne si è costituito per l’omicidio di un 17enne a Foggia (Di martedì 19 luglio 2022) Per la morte di Francesco Pio D’Augelli, 17enne di San Severo (Foggia) ucciso ieri nei pressi della sua abitazione in via Lucera, la squadra mobile della Questura di Foggia indaga su una presunta lite tra minorenni, probabilmente perché entrambi interessati ad una relazione sentimentale con la stessa ragazza. Stando agli ultimi sviluppi, si sarebbe costituito un 15enne che potrebbe essere il presunto assassino. Gli investigatori della Squadra mobile erano già sulle sue tracce subito dopo il delitto: il 15enne e la vittima avevano avuto un alterco sabato scorso e in quell’occasione il più giovane avrebbe minacciato di morte la vittima. La vicenda ha colpito molto la comunità di San Severo. L’accoltellamento mortale di D’Augelli è avvenuto ieri sera mentre il 17enne ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Per la morte di Francesco Pio D’Augelli,di San Severo () ucciso ieri nei pressi della sua abitazione in via Lucera, la squadra mobile della Questura diindaga su una presunta lite tra minorenni, probabilmente perché entrambi interessati ad una relazione sentimentale con la stessa ragazza. Stando agli ultimi sviluppi, si sarebbeunche potrebbe essere il presunto assassino. Gli investigatori della Squadra mobile erano già sulle sue tracce subito dopo il delitto: ile la vittima avevano avuto un alterco sabato scorso e in quell’occasione il più giovane avrebbe minacciato di morte la vittima. La vicenda ha colpito molto la comunità di San Severo. L’accoltellamento mortale di D’Augelli è avvenuto ieri sera mentre il...

