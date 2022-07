Ultime Notizie – Zuccalà: “Nanotecnologie utili contro contraffazione opere d’arte” (Di martedì 19 luglio 2022) “Possiamo sfruttare materiali su scala nanometrica per porre fine alla contraffazione. Grazie a degli Id quantistici ottici possiamo ottenere un’ autenticazione e una certificazione dell’opera impossibile da replicare”. A dirlo Sabrina Zuccalà, presidente del laboratorio internazionale di Nanotecnologie ‘4ward360’, durante un incontro alla Corte di Cassazione dedicato a “Il metaverso come convergenza di tutte le nuove tecnologie: AI, blockchain, smart contracts. Le esigenze di cybersecurity”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma. A lanciare l’innovativa tematica è stato l’avvocato Giuseppe Cavuoti, membro del Centro Studi Giuridici e della Commissione Lavoro dell’Ordine degli avvocati di Roma, che, grazie alla collaborazione avviata con Sabrina Zuccalà, ha posto per primo l’attenzione sulla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) “Possiamo sfruttare materiali su scala nanometrica per porre fine alla. Grazie a degli Id quantistici ottici possiamo ottenere un’ autenticazione e una certificazione dell’opera impossibile da replicare”. A dirlo Sabrina, presidente del laboratorio internazionale di‘4ward360’, durante un inalla Corte di Cassazione dedicato a “Il metaverso come convergenza di tutte le nuove tecnologie: AI, blockchain, smart contracts. Le esigenze di cybersecurity”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma. A lanciare l’innovativa tematica è stato l’avvocato Giuseppe Cavuoti, membro del Centro Studi Giuridici e della Commissione Lavoro dell’Ordine degli avvocati di Roma, che, grazie alla collaborazione avviata con Sabrina, ha posto per primo l’attenzione sulla ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 170mila i morti in Italia. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Sal… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Joao Pedro e De Jong e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimaner… - 3BMeteo : ?? Fino a quando potrebbe durare questa ondata di #caldo in #Italia? Ecco gli aggiornamenti di oggi...? #meteo - enniogiannascol : Sono delle merde ??Tajani: “O Draghi bis senza Cinque Stelle oppure si vota” >>> - VesuvioLive : “Draghi resti a Palazzo Chigi”: la petizione per il Presidente oltre le 100mila firme -