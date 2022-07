“Tutto madre natura”. Raffaella Fico, dopo le labbra rifatte la nuova polemica (Di martedì 19 luglio 2022) Raffaella Fico rifatta? Da anni ormai la ex concorrente del GF e showgirl spesso al centro della cronaca rosa è al centro del gossip sui presunti ritocchini. Non c’è post in cui non si leggano commenti come “Eri più bella prima” o “Hai esagerato”. Sotto accusa sopratTutto le labbra, visibilmente più grandi rispetto alle sue prime esperienze in tv. A proposito di tv, da tempo Raffaella Fico ha centellinato le sue apparizioni. Ma ha partecipato, anche se per poco, al GF Vip 6 di Alfonso Signorini e il pubblico ha potuto conoscere meglio il suo attuale compagno, Piero Neri, 45 anni ed erede di una famiglia di noti imprenditori di Livorno con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate. Raffaella Fico rifatta, il lato B al centro delle ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022)rifatta? Da anni ormai la ex concorrente del GF e showgirl spesso al centro della cronaca rosa è al centro del gossip sui presunti ritocchini. Non c’è post in cui non si leggano commenti come “Eri più bella prima” o “Hai esagerato”. Sotto accusa sopratle, visibilmente più grandi rispetto alle sue prime esperienze in tv. A proposito di tv, da tempoha centellinato le sue apparizioni. Ma ha partecipato, anche se per poco, al GF Vip 6 di Alfonso Signorini e il pubblico ha potuto conoscere meglio il suo attuale compagno, Piero Neri, 45 anni ed erede di una famiglia di noti imprenditori di Livorno con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate.rifatta, il lato B al centro delle ...

Pubblicità

Fabry27 : Un figlio che va a trovare la madre, una delle poche fragilità che poteva permettersi, cosi fu ucciso Paolo Borsell… - leopadanofe : RT @DIAVOLE13994496: Buona notte amici da quando è venuta a mancare mia madre (6 giorni fa) Nonostante tutto mi sento in uno stato apatico… - _leviackerwoman : + con tutto il cuore vai a cagare tu, la tua compagna, la tua nuova famiglia di cui non me ne può fregar di meno e… - _leviackerwoman : + non li rifiuta mai, chissà perché. In tutto questo io e mia sorella siamo entrambe positive e il massimo che quel… - MarcG_69 : RT @domenicosaretto: #19luglio #TwittoVangelo: «Stavano fuori e cercavano di parlargli». Che persino la Madre tua — che t’insegnò a parlare… -