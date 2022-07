Traffico Roma del 19-07-2022 ore 18:30 (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma dai trovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiara tutto fermo tra Tor di Quinto e la tangenziale a causa di un incendio completamente congestionato il Traffico sia sulla tangenziale ci sono diversi chilometri di coda C’è sul viale di Tor di Quinto quasi interamente bloccato meno intenso il Traffico sulla via Flaminia Qui abbiamo rallentamenti dopo Corso Francia e si rallenta tra il raccordo anulare Grottarossa Ma anche sulla Flaminia attenzione un incendio È tra la zona di Prima Porta il rapporto sul Muro Torto rallentato e intenso il Traffico verso Lungotevere ripercussioni a causa di un incidente in via Luigi di Savoia sulla Nomentana tra Casal Boccone il raccordo risolto un incidente in via di normalizzazione il Traffico ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedai trovati a questo aggiornamento Buonasera da Simone Cerchiara tutto fermo tra Tor di Quinto e la tangenziale a causa di un incendio completamente congestionato ilsia sulla tangenziale ci sono diversi chilometri di coda C’è sul viale di Tor di Quinto quasi interamente bloccato meno intenso ilsulla via Flaminia Qui abbiamo rallentamenti dopo Corso Francia e si rallenta tra il raccordo anulare Grottarossa Ma anche sulla Flaminia attenzione un incendio È tra la zona di Prima Porta il rapporto sul Muro Torto rallentato e intenso ilverso Lungotevere ripercussioni a causa di un incidente in via Luigi di Savoia sulla Nomentana tra Casal Boccone il raccordo risolto un incidente in via di normalizzazione il...

