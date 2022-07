Traffico Roma del 19-07-2022 ore 09:30 (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ben trovati ancora notevoli difficoltà sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna incidente ormai rimosso provoca ancora incolonnamenti tra Boccea e l’uscita Ostia Acilia ripercussioni e cose per chi proviene dalla Roma Fiumicino e deve entrare sulla carreggiata esterna del raccordo ancora in carreggiata esterna code per Traffico intenso dalla Prenestina all’uscita Tiburtina in carreggiata interna permangono incolonnamenti sempre per Traffico intenso tra le uscite Nomentana Tiburtina e dalla Casilina fino all’uscita a Laurentina restano poi incolonnamenti sulla Roma Fiumicino dall’uscita Parco de’ Medici vicino alla zona dell’EUR della Roma L’Aquila AQ di da Tor Cervara la tangenziale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati ancora notevoli difficoltà sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna incidente ormai rimosso provoca ancora incolonnamenti tra Boccea e l’uscita Ostia Acilia ripercussioni e cose per chi proviene dallaFiumicino e deve entrare sulla carreggiata esterna del raccordo ancora in carreggiata esterna code perintenso dalla Prenestina all’uscita Tiburtina in carreggiata interna permangono incolonnamenti sempre perintenso tra le uscite Nomentana Tiburtina e dalla Casilina fino all’uscita a Laurentina restano poi incolonnamenti sullaFiumicino dall’uscita Parco de’ Medici vicino alla zona dell’EUR dellaL’Aquila AQ di da Tor Cervara la tangenziale ...

