Sport: al Napoli è stato offerto Neto, Spalletti si prende del tempo per decidere (Di martedì 19 luglio 2022) Il Barcellona ha offerto Neto al Napoli. Lo scrive Sport. A Xavi non interessa, non è nemmeno partito con la squadra per la tournée americana e si allena alla Ciutat ESportiva Joan Gamper mentre cerca una nuova destinazione. C’era un’offerta del Celta, ma non si è trovato l’accordo tra le parti. Così, ecco il Napoli. “La sua pratica è un problema e nei giorni scorsi è stato offerto al Napoli, squadra che cerca un portiere dopo la partenza del colombiano David Ospina per l’Al-Nassr. Gli italiani stanno sondando il mercato e hanno Keylor Navas come obiettivo numero uno, apprezzando anche il portiere basco Kepa Arrizabalaga, sostituto al Chelsea. Neto fa ora parte delle opzioni che Luciano Spalletti ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Il Barcellona haal. Lo scrive. A Xavi non interessa, non è nemmeno partito con la squadra per la tournée americana e si allena alla Ciutat Eiva Joan Gamper mentre cerca una nuova destinazione. C’era un’offerta del Celta, ma non si è trovato l’accordo tra le parti. Così, ecco il. “La sua pratica è un problema e nei giorni scorsi èal, squadra che cerca un portiere dopo la partenza del colombiano David Ospina per l’Al-Nassr. Gli italiani stanno sondando il mercato e hanno Keylor Navas come obiettivo numero uno, apprezzando anche il portiere basco Kepa Arrizabalaga, sostituto al Chelsea.fa ora parte delle opzioni che Lucianoha ...

