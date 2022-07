“Non farei più quell’errore”: Natasha Stefanenko si lascia andare e svela la dura verità (Di martedì 19 luglio 2022) Natasha Stefanenko ha ripercorso alcuni eventi del suo passato raccontando un retroscena inaspettato. Scopriamo che cosa ha confessato la conduttrice. La famosa concorrente che ha preso parte al programma Pechino Express 2022 assieme a sua figlia Sasha Sabbioni ha fatto luce su degli eventi di cui non aveva mai parlato fino ad ora. Natasha-Stefanenko-Altranotizia-(Fonte: Google)Natasha Stefanenko nelle scorse ore si è aperta con il pubblico che da tanti anni la ama e la segue e attraverso un lungo racconto ha tirato fuori una confessione inedita, che ha lasciato tutti stupiti. Natasha Stefanenko, la confessione inaspettata della conduttrice Natasha ha cominciato la sua carriera nella terra dove è ... Leggi su altranotizia (Di martedì 19 luglio 2022)ha ripercorso alcuni eventi del suo passato raccontando un retroscena inaspettato. Scopriamo che cosa ha confessato la conduttrice. La famosa concorrente che ha preso parte al programma Pechino Express 2022 assieme a sua figlia Sasha Sabbioni ha fatto luce su degli eventi di cui non aveva mai parlato fino ad ora.-Altranotizia-(Fonte: Google)nelle scorse ore si è aperta con il pubblico che da tanti anni la ama e la segue e attraverso un lungo racconto ha tirato fuori una confessione inedita, che hato tutti stupiti., la confessione inaspettata della conduttriceha cominciato la sua carriera nella terra dove è ...

Pubblicità

TweetDiPopolo : @PresiFernando @NEG_Zone @Serenaltair piu' che altro mi farei un viaggetto dei posti di cui parli con tanta sicumer… - tripletemainb : @addictedjuve Non oso immaginare cosa penserà una certa persona, fossi in te la farei impazzire - stivgma_s : Lime non lo farei mai ma invidio la quantità di tempo libero che ha a disposizione questa persona - marcob0873 : RT @bobbiarbore: Io non le invidio le Kardashian. Avranno tutto ma non avranno mai quello che ho io: il bisogno di poco. Se avessi tutti q… - spank1888 : @thestallion18 @Giuseppone25 Wow con quelle tette co farei alcune cose.... se non sai cosa chiedi o altrimenti immagina -