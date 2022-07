Juve, rivoluzione in corso: 8 giocatori in bilico (Di martedì 19 luglio 2022) Sono otto i giocatori in tutti i reparti della Juve che potrebbero essere in partenza: il punto sulle uscite Il mercato della Juve è attivo tanto in entrata quanto in uscita. Secondo Sportmediaset, infatti, i bianconeri potrebbero dare vita ad una vera e propria rivoluzione che riguarderebbe il futuro di ben 8 giocatori in tutti i reparti. Ad essere ancora in bilico sarebbero Alex Sandro, Pellegrini e Rugani in difesa, Arthur, Rabiot, Ramsey e Rovella a centrocampo e Kean in attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Sono otto iin tutti i reparti dellache potrebbero essere in partenza: il punto sulle uscite Il mercato dellaè attivo tanto in entrata quanto in uscita. Secondo Sportmediaset, infatti, i bianconeri potrebbero dare vita ad una vera e propriache riguarderebbe il futuro di ben 8in tutti i reparti. Ad essere ancora insarebbero Alex Sandro, Pellegrini e Rugani in difesa, Arthur, Rabiot, Ramsey e Rovella a centrocampo e Kean in attacco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

