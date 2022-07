Juve, De Ligt al Bayern per 67 mln più 10 di bonus (Di martedì 19 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Matthijs de Ligt la prossima stagione non sarà un giocatore della Juventus. La società bianconera ha ufficializzato che, a tre anni dal suo arrivo dall'Ajax, il difensore olandese saluta Torino, per trasferirsi a titolo definitivo in Germania, al Bayern Monaco. La Juve incasserà “un corrispettivo di 67 milioni di euro, pagabile in quattro esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a 10 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un effetto economico positivo sull'esercizio pari a 30,7 milioni di euro già al netto di 1,7 milioni di euro di oneri relativi al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa”.Anche il Bayern Monaco ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Matthijs dela prossima stagione non sarà un giocatore dellantus. La società bianconera ha ufficializzato che, a tre anni dal suo arrivo dall'Ajax, il difensore olandese saluta Torino, per trasferirsi a titolo definitivo in Germania, alMonaco. Laincasserà “un corrispettivo di 67 milioni di euro, pagabile in quattro esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a 10 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un effetto economico positivo sull'esercizio pari a 30,7 milioni di euro già al netto di 1,7 milioni di euro di oneri relativi al contributo di solidarietà previsto dal regolamento Fifa”.Anche ilMonaco ha ...

