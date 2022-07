Giulia Salemi torna con una sorpresa | “Sono super felice di annunciarvi…” VIDEO

(Di martedì 19 luglio 2022)annuncia l’uscita della seconda parte della nuova collezione del suo brand “Goldsand”: le parole dell’ex gieffinaprogetto dopo progetto riesce ad ammaliare intere generazioni grazie alla sua estrema professionalità. E’ diventata negli ultimi anni uno dei volti noti nell’ambito della moda e dell’imprenditoria, l’ex gieffina dopo la partecipazione al reality show di Canale 5 non si è più fermata. Laavventura dopo avventura è riuscita a crearsi una carrieravariegata spaziando da un ruolo all’altro. Dall’esordito come conduttrice nel format GFVip Party al lancio del suo primo brand “Goldsand”. L’ex gieffina è pronta a viversi una nuova avventura come conduttrice.infatti dopo questa breve vacanza con Pierpaolo a Forte dei ...

L'influencer dopo aver rischiato di fare un incidente se la prende con il fidanzato: "Stupido!" La nota modella e influencer, nelle scorse ore ha preso un grosso spavento mentre era in bicicletta. L'ex gieffina in particolare ha pubblicato dei suoi video tra le storie del proprio profilo Instagram , e per ...La nota modella e influencer, nelle scorse ore ha preso un grosso spavento mentre era in bicicletta. L'ex gieffina in particolare ha pubblicato dei suoi video tra le storie del proprio profilo Instagram , e per ... Giulia Salemi prende un grosso spavento: "Stavo per ammazzarmi! Non è normale" L'influencer dopo aver rischiato di fare un incidente se la prende con il fidanzato: "Stupido!" La nota modella e influencer Giulia Salemi, nelle scorse ...Le vacanze social di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: i Prelemi si godono qualche giorno di relax sulle spiagge toscane ...