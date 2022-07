Camera di Commercio Irpinia-Sannio | Bruno è il presidente

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Una forbice di tre voti permette all’imprenditore di Grottaminarda, Pinodi vincere il duello con Piero Mastroberardino: 18 voti per, 15 per l’avversario. “Non era una candidatura contro Mastroberardino – spiega– Tutto ciò spero che non infici sulla nostra amicizia. Non potevo dire no a Confindustria come uomo di associazione”. “Voglio ringraziare anche Confindustria Benevento – spiega – Visto il numero di preferenze ottenute. Felice del mio risultato, ora mettiamoci a lavoro per riportare un clima di unità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.