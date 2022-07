Ben 6 offerte per i Samsung Galaxy nello store ufficiale il 19 luglio (Di martedì 19 luglio 2022) Ci sono almeno sei offerte che possiamo prendere in esame oggi 19 luglio, per quanto concerne lo store ufficiale dedicato ai Samsung Galaxy. Svariati device disponibili temporaneamente ad un prezzo più basso rispetto agli standard di questo market, a testimonianza del fatto che il produttore coreano non voglia appoggiarsi solo a shop esterni, come avvenuto negli ultimi giorni con Amazon e la campagna Prime Day. nello specifico, assistiamo in queste ore ad un rilancio anche per il Samsung Galaxy S21 FE, dopo l’offerta che abbiamo preso in esame all’interno del nostro magazine nei giorni scorsi. Quali sono le offerte per i Samsung Galaxy disponibili nello ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Ci sono almeno seiche possiamo prendere in esame oggi 19, per quanto concerne lodedicato ai. Svariati device disponibili temporaneamente ad un prezzo più basso rispetto agli standard di questo market, a testimonianza del fatto che il produttore coreano non voglia appoggiarsi solo a shop esterni, come avvenuto negli ultimi giorni con Amazon e la campagna Prime Day.specifico, assistiamo in queste ore ad un rilancio anche per ilS21 FE, dopo l’offerta che abbiamo preso in esame all’interno del nostro magazine nei giorni scorsi. Quali sono leper idisponibili...

Pubblicità

Campanelli11 : @armagio difensiva che sembrava ben impostata, sconfessata non per motivi economici (per nessuno ci sono state offe… - robigiglio : @alessandroAM02 @danielcame Non ha riscontrato offerte dalla sua ex squadra, l'Inter l'ha scaricato e l'Europa si è… - CostaDellaCorte : @NicoSchira Se non ci sono offerte o precontratti e il giocatore ha aperto ad altre opzioni, l'Inter ha ben poco a che pretendere. - GabrielePollast : @AleInter910 La spiegazione è che siamo al 18 luglio e ancora non ha una squadra, ha sempre rifiutato la Roma ma di… - Bogazkoi43 : @gipsylenu Ridicolo. Ma evidentemente la cifra che voleva ricavare la Juve era questa ed era ben nota, altrimenti C… -