Albino | scontro auto moto | morto un 51enne

(Di martedì 19 luglio 2022). Grave incidente poco dopo le 20 di martedì adlungo la strada provinciale 99. Un’e unasi sono scontrate e unha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivate tre ambulanze, un’medica e l’elisoccorso del 118. Vani i tentativi di rianimare l’uomo: le sue ferite erano troppo gravi. Per accertare la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.

Pubblicità

gelocal.it

Lo ripete più volteGallon , 57 anni, residente a Miane nel T revigiano , da 38 anni a ...ripetersi quei secondi tragici con il dissidio di chi avrebbe voluto evitare in tutti i modi lo,......dal Decreto che concede al sindaco Roberto Gualtieri (consigliato dal suo capo di Gabinetto... Lointerno al Pd li allarma. " In questo quadro non aiutano le incertezze sulla modalità di ... Schianto frontale: muoiono due operai - Necrologie Gazzetta di Mantova L’incidente è avvenuto intorno alle 20 sulla provinciale all’altezza del Centro Isla. Gravissimo incidente nella serata di martedì 19 luglio ad Albino sul provinciale nel territorio della frazione di ...Valle Seriana L’incidente è avvenuto verso le 15.30 di mercoledì 6 luglio, nessun ferito ma disagi perché la galleria è stata chiusa al traffico fino alla serata. Un incidente che ha coinvolto un mezz ...