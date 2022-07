Achille Lauro e Clementino in visita a piccoli malati oncologici (Di martedì 19 luglio 2022) È stato un concerto speciale quello che Achille Lauro e Clementino hanno tenuto oggi nel polo oncologico dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono - Pausilipon. Ad accompagnarli, con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) È stato un concerto speciale quello chehanno tenuto oggi nel polo oncologico dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono - Pausilipon. Ad accompagnarli, con ...

Pubblicità

RadioItalia : Mathias ha conquistato tutti con le sue performance, compreso Achille Lauro! Non sono uguali? @AchilleIDOL - IlContiAndrea : Ospiti domani a #TimSummerHits Antonacci, Arisa, Malika, Blanco, Boomdabash e Annalisa, Franco 126 e Loredana Bertè… - ilgiornalelocal : Achille Lauro e Clementino, concerto speciale per i bambini del Santobono - PeriferiamoNews : Achille Lauro e Clementino in visita al Pausilipon, pomeriggio di canzoni per i bimbi del polo oncologico - ilmondodisuk : Ospedale Pausilipon/ Achille Lauro e Clementino cantano con i piccoli pazienti. Il valore terapeutico della musica… -