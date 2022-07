Vaiolo delle scimmie, lunghe file a New York per avere il vaccino – Il video (Di lunedì 18 luglio 2022) Lunghissime file a New York per ricevere il vaccino contro il Vaiolo delle scimmie. Le immagini che circolano sui social, alcune dell’Afp, mostra il marciapiede fuori dalla scuola nel distretto di Bushwick, diventata un hub per le somministrazioni. Le immagini ricordano quelle della campagna vaccinale contro il Coronavirus. La città è particolarmente colpita dalla malattia: da maggio, quando si è registrato il primo caso, i contagi continuano a salire. Venerdì 15 luglio il totale dei casi registrati era di 461 casi, contro i 223 di lunedì. July 18, 2022 July 18, 2022 su Open Leggi anche: No! Il Vaiolo delle scimmie non è una reazione avversa dei vaccini Vaiolo delle ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Lunghissimea Newper ricevere ilcontro il. Le immagini che circolano sui social, alcune dell’Afp, mostra il marciapiede fuori dalla scuola nel distretto di Bushwick, diventata un hub per le somministrazioni. Le immagini ricordano quelle della campagna vaccinale contro il Coronavirus. La città è particolarmente colpita dalla malattia: da maggio, quando si è registrato il primo caso, i contagi continuano a salire. Venerdì 15 luglio il totale dei casi registrati era di 461 casi, contro i 223 di lunedì. July 18, 2022 July 18, 2022 su Open Leggi anche: No! Ilnon è una reazione avversa dei vaccini...

