Traffico Roma del 18-07-2022 ore 07:30 (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione per un incidente code sul Raccordo Anulare tra svincolo per La 24 e l’abbia in carreggiata interna ripercussioni sulla diramazione Roma sud dove ci sono code a partire da Torrenova verso raccordo anulare Come di consueto in queste ore Traffico intenso sulla tratto Urbano della A24 concludi tra Tor Cervara da tangenziale est in direzione del centro città code a tratti per Traffico intenso Anche su via del Foro Italico tra via se la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio l’allenamento in entrata e ci sta un po’ su tutte le consolari soprattutto su Flaminia e Salaria risultati di queste altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it del tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazione per un incidente code sul Raccordo Anulare tra svincolo per La 24 e l’abbia in carreggiata interna ripercussioni sulla diramazionesud dove ci sono code a partire da Torrenova verso raccordo anulare Come di consueto in queste oreintenso sulla tratto Urbano della A24 concludi tra Tor Cervara da tangenziale est in direzione del centro città code a tratti perintenso Anche su via del Foro Italico tra via se la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio l’allenamento in entrata e ci sta un po’ su tutte le consolari soprattutto su Flaminia e Salaria risultati di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it del tutto grazie per l’ascolto un servizio a cura della c e della polizia ...

Pubblicità

OssaniAnna : RT @DomaniGiornale: Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare berlusconiano Denis, è indagato per corruzione e traffico di influenze a R… - VAIstradeanas : 07:38 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:5Km/h - VAIstradeanas : 07:35 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h - Opobblema : @lellofficial Il traffico eccessivo di Roma - VAIstradeanas : 07:14 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h -