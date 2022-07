Tennis, Matteo Berrettini: “Wimbledon? Che delusione! Ora Montreal, Cincinnati, US Open e le Finals…” (Di lunedì 18 luglio 2022) Matteo Berrettini non ha ancora digerito la beffarda esclusione di Wimbledon 2022. La positività al Covid-19 giunta proprio nell’imminenza del suo esordio ai Championships, ha negato al Tennista romano il tentativo di centrare il successo nel più importante torneo del Grande Slam, dopo la sconfitta in finale contro Novak Djokovic nell’edizione del 2021. Messa alle spalle la positività, il nostro portacolori è ora pronto per il ritorno in azione nell’ATP 250 di Gstaad (Svizzera) in una stagione nella quale la sfortuna si è davvero accanita sul classe 1996. “Lo stop di Wimbledon? Pensavo di essere su ‘Scherzi a parte’, in cuor mio confidavo di essere positivo da diversi giorni per riuscire a giocare martedì, ma così non è stato. Ero abbattuto e isolato nella mia stanza, il team provava a tirarmi su di ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022)non ha ancora digerito la beffarda esclusione di2022. La positività al Covid-19 giunta proprio nell’imminenza del suo esordio ai Championships, ha negato alta romano il tentativo di centrare il successo nel più importante torneo del Grande Slam, dopo la sconfitta in finale contro Novak Djokovic nell’edizione del 2021. Messa alle spalle la positività, il nostro portacolori è ora pronto per il ritorno in azione nell’ATP 250 di Gstaad (Svizzera) in una stagione nella quale la sfortuna si è davvero accanita sul classe 1996. “Lo stop di? Pensavo di essere su ‘Scherzi a parte’, in cuor mio confidavo di essere positivo da diversi giorni per riuscire a giocare martedì, ma così non è stato. Ero abbattuto e isolato nella mia stanza, il team provava a tirarmi su di ...

