Roma, contatti continui per Solbakken: cosa cambia dopo l'infortunio. E il Napoli... (Di lunedì 18 luglio 2022) Tre gol per conquistare Roma. E la Roma. Ola Solbakken si è messo in vetrina nella doppia sfida di Conference League del suo Bodo/Glimt... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Tre gol per conquistare. E la. Olasi è messo in vetrina nella doppia sfida di Conference League del suo Bodo/Glimt...

Pubblicità

mirkocalemme : #Dybala deve scegliere. Ha rallentato l'affare con l'#Inter (che ora non può promettergli nulla), tiene in sospeso… - mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - mirkocalemme : La #Roma è in pole per #Senesi: trattativa in corso col giocatore e col #Feyenoord. Accelerata possibile nei prossi… - sportli26181512 : Roma, contatti continui per Solbakken: cosa cambia dopo l'infortunio. E il Napoli...: Tre gol per conquistare Roma.… - cmdotcom : #Roma, contatti continui per #Solbakken: cosa cambia dopo l'infortunio. E il #Napoli... [@francGuerrieri] -