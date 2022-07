(Di lunedì 18 luglio 2022) Ormai la notizia è certa, Paulosarà, anzi, è, un nuovo giocatore della. Dopo mesi tormentati per l’ex gioiello della Juventus, rimasto senza squadra e libero a parametro zero, il fantasista approda cosìcorte di Josè Mourinho che avrà così un ottimo rinforzo a disposizione per la stagione. Lo stipendio diMal’ex Juve? Secondoriportato dall’Ansa, perunche gli permetterà di raggiungere, bonus compresi, circa 6 milioni di euro a stagione. Una cifra comunque inferiore arichiesto inizialmente dal giocatore e dal suo entourage (si ...

vi_vi_vi2 : guadagnerà quanto Rugani di parte fissa. Che capolavoro di Antun. - CorriereCitta : Quanto guadagnerà Dybala alla Roma: per lui pronto un triennale - SempreMilanit : ? L'accordo con #DeKetelaere ?? Le cifre del suo contratto con il #Milan #SempreMilan - Vale2k2 : @EnricoTurcato @massi19732 Prende 6 mln che è quanto chiedeva quindi perché guadagnerà meno? Poi a me sembra propri… - Le__Le_N : RT @ENN3___: Paulo Bruno Exequiel Dybala, esclusi bonus, guadagnerà quanto Hirving Rodrigo Lozano Bahena. Buonanotte a tutti. -

