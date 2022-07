Perché Draghi blinda l’asse con l’Algeria (Di lunedì 18 luglio 2022) “In questi mesi l’Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese”. Basterebbe queste parole rilasciate ad Algeri dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per capire l’importanza del vertice nel Paese nordafricano. E quanto affermato dopo l’incontro con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune testimonia che il percorso intrapreso negli ultimi mesi sia quello InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 18 luglio 2022) “In questi mesiè diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese”. Basterebbe queste parole rilasciate ad Algeri dal presidente del Consiglio, Mario, per capire l’importanza del vertice nel Paese nordafricano. E quanto affermato dopo l’incontro con il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune testimonia che il percorso intrapreso negli ultimi mesi sia quello InsideOver.

Pubblicità

fattoquotidiano : Fatemi capire. Le dimissioni di Draghi sono colpa dei Cinquestelle, giusto? ?? - GianniGirotto : ma perchè quando Italia viva si astenne sulla riforma Cartabia, appena un mese fa, Draghi non si dimise? E perchè i… - petergomezblog : @aldotorchiaro @marcotravaglio È legittimo che tu desideri che Draghi ci ripensi e decida di restare anche perché h… - gpellegrino55 : RT @Lorenzo62752880: Se il governo Draghi cade e si torna a votare è un'ottima cosa. In primis perchè Speranza non sarebbe più ministro e R… - Quokka_Product : RT @luciodigaetano: Perché Draghi? Perché basta un suo semplice 'non ho tempo da perdere con voi' per distruggere, in meno di 1 settimana,… -