Out Osimhen a Dimaro! Un altro azzurro non ha preso parte all’allenamento odierno

Pubblicità

mariux301201 : @musagete10 @Civi83451571 più forti? l unico veramente forte era kk,insigne ha fatto molto male quest anno e merten… - mariux301201 : @BertoNerazzurro @DiMarzio migliori? ma le vedi le partite o parli per nomi? kk è l unico fenomeno che è stato vend… - Alepigna_ : @NapoliStat Deulofeu, Kvara, Kim, Ostigaard, CR7. Out: Insigne, Mertens, Koulibaly, Petagna, Osimhen, Ghoulam, Pol… - Salvato51707026 : @ListaVito10 @FrancescoRoma78 La vera cessione è stata kk..Mertens ha giocato qnd osimhen era out ,insigne malissim… - AttilioScalesse : @Vitto2012 Carciato però era sold out e con il firma copie di Osimhen era il delirio (a quanto si vede). Sarà che l… -

Tridente offensivo formato da Politano,, Kvaratskhelia. QUI PERUGIA -gli infortunati Santoro e Lisi, in forse Matos e Di Chiara. Castori potrebbe rispondere con un modulo 3 - 5 - 2 con ......per la sfida di questo pomeriggio - e alla squadra di Castori il lavoro fatto in questi giorni. C'è Fabian titolare in mezzo al campo con Lobotka e Anguissa , in avanti dal primo minuto, ...Man Utd are preparing for life without Ronaldo, while Arsenal are given a 'boost' in their chase of a striker they neither need or can ...Bayern Munich have reportedly made an enquiry to sign Napoli attacker and Super Eagle star Victor Osimhen, with the Bundesliga giants looking for a replacement ...