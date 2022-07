Maurizio Costanzo sul futuro di Totti dopo la separazione con Ilary Blasi: "Non posso non parlare" (Di lunedì 18 luglio 2022) Da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati, decine e decine di personaggi dello spettacolo non hanno potuto esimersi dal dire la propria. Tra commenti lusinghieri e vere e proprie invettive, spiccano le parole di Maurizio Costanzo sul futuro del “Pupone” La notizia che ultimamente sta tenendo maggiormente banco è sicuramente la separazione fra Totti e Ilary. Sui social, ovviamente, sono piovute parole di sostegno ed altrettante di dura critica. Alba Parietti, ad esempio, ha scritto lunghi post su Instagram per dare conforto alla coppia in questo momento difficile e per chiedere maggiore riservatezza riguardo questa fase della loro vita privata. Sonia Bruganelli, poi, non si è certo risparmiata ed ha criticato aspramente ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 18 luglio 2022) Da quando Francescosi sono lasciati, decine e decine di personaggi dello spettacolo non hanno potuto esimersi dal dire la propria. Tra commenti lusinghieri e vere e proprie invettive, spiccano le parole disuldel “Pupone” La notizia che ultimamente sta tenendo maggiormente banco è sicuramente lafra. Sui social, ovviamente, sono piovute parole di sostegno ed altrettante di dura critica. Alba Parietti, ad esempio, ha scritto lunghi post su Instagram per dare conforto alla coppia in questo momento difficile e per chiedere maggiore riservatezza riguardo questa fase della loro vita privata. Sonia Bruganelli, poi, non si è certo risparmiata ed ha criticato aspramente ...

