LIVE Scherma | Mondiali 2022 in DIRETTA | Navarria e Fiamingo ai quarti nella spada! Torre e Samele ai quarti nella sciabola

Pubblicità

apeindiana : RT @Eurosport_IT: A IL CAIRO CI SONO I MONDIALI DI SCHERMA ?????? Da lunedì 18 a sabato 23 luglio il tabellone principale e le fasi finali s… - marghegranbassi : RT @gianmilan76: Scherma time! Mondiali Il Cairo 17.30 live su @eurosportitalia 1 e @discoveryplusit con @marghegranbassi #Sciabola #Spad… - gianmilan76 : Scherma time! Mondiali Il Cairo 17.30 live su @eurosportitalia 1 e @discoveryplusit con @marghegranbassi… - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: Isola Fiamingo e Navarria agli ottavi nella spada fuori Santucci! Curatoli Gallo e T… - CMezzanego : RT @Eurosport_IT: A IL CAIRO CI SONO I MONDIALI DI SCHERMA ?????? Da lunedì 18 a sabato 23 luglio il tabellone principale e le fasi finali s… -

OA Sport

...attività di ricerca e formazione dei talenti del prossimo futuro della Federazione Italiana.//fie.org/; mentre le fasi finali saranno trasmesse in diretta dalle ore 17.30 su RAI ed ...Buongiorno e benvenuti nella DIRETTAscritta della prima giornata dei Mondiali di2022 . Tutto pronto in Egitto, dove nella capitale Il Cairo si partirà con i tornei di sciabola femminile e fioretto maschile. Molte le ... LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Navarria e Fiamingo ai quarti nella spada! Isola out A contendergli l’accesso al secondo turno sarà il vietnamita Nguyen. 09.55 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale degli assalti finali della sciabola maschile ai Mondiali de ...10.09 – Al prossimo turno Fiamingo affronterà l’ucraina Kharkova, mentre Santuccio ritroverà la francese Coquin dopo la finale degli ultimi Europei. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta tes ...