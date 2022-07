Pubblicità

TV7Benevento : **Google: Tar Lazio conferma sanzione Antitrust da oltre 100 mln** - - padovesi58a : Antitrust: Tar conferma sanzione da oltre 100 mln a Google - MrEfis79 : RT @ansa_economia: Antitrust: Tar conferma sanzione da oltre 100 mln a Google. Per l'accusa di abuso di posizione dominante #ANSA https://t… - ansa_economia : Antitrust: Tar conferma sanzione da oltre 100 mln a Google. Per l'accusa di abuso di posizione dominante #ANSA - zazoomblog : Antitrust: Tar conferma sanzione da oltre 100 mln a Google - #Antitrust: #conferma #sanzione #oltre -

Il Sannio Quotidiano

... nel maggio dello scorso anno, alle societàLLC,Italia e Alphabet Inc. per abuso di posizione dominante. L'ha deciso con sentenza ildel Lazio. Con il ricorso in questione, le tre ...... nel maggio dello scorso anno, alle societàLLC,Italia e Alphabet Inc. per abuso di posizione dominante. L'ha deciso con sentenza ildel Lazio , dando ragione dunque agli sceriffi ... **Google: Tar Lazio conferma sanzione Antitrust da oltre 100 mln** E' confermata la maximulta da oltre 100 milioni di euro inflitta dall'Antitrust, nel maggio dello scorso anno, alle società Google LLC, Google Italia e Alphabet Inc. per abuso di posizione dominante.Secondo l'Antitrust, il colosso era responsabile di uno sgambetto alla app JuicePass che permette di trovare e prenotare una colonnina di ricarica. In ...