Giancarlo Magalli fatto fuori dalla RAI | ecco chi lo sostituirà nel noto programma

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 18 luglio 2022)si è lamentato da tempo della “leggendaria gratitudine della RAI”. Ultimamente, infatti, è trapelata un'indiscrezione per cui pare che non parteciperà ad uno dei programmi più amati della TV. Al suo posto, invece, ci sarà un grandissimo comico siciliano Sono passati davvero moltissimi anni dall’ultima volta in cuinon è stato alla conduzione di qualche trasmissione RAI di successo. Ultimamente, poi, pare sia stato messo ai margini del servizio pubblico. Nei palinsesti presentati recentemente, infatti, non è stato nè riconfermato per questa stagione nè gli è stato proposto nessun nuovo progetto. Che non ci sia spazio per qualche altra trasmissione televisiva nella futurazione di Viale Mazzini appare, seppur strano, almeno possibile. Non si può dire ...