E Salvini dice che “al governo con i fannulloni” non ci sta più (Di lunedì 18 luglio 2022) “Al governo con i fannulloni noi non ci stiamo più, per rispetto nostro, vostro e del presidente Draghi. Se altri hanno fatto capricci, noi di questa gente non vogliamo essere complici”, è la lapidaria affermazione riguardo alla ipotetica partecipazione a un prossimo governo del Movimento 5 Stelle fatta da Matteo Salvini, durante un intervento alla festa della Lega a Osio Sopra, in provincia di Bergamo. Poi il segretario del Carrccio ha aggiunto: “Oggi gli operai votano la Lega perché siamo vicini a loro e a loro ci rivolgiamo: al governo con i fannulloni non ci stiamo più, per rispetto vostro, nostro e del presidente Draghi. Quando un anno e mezzo fa ci è stato chiesto di partecipare a un governo di unità nazionale, quando c’erano gli ospedali pieni, gli infermieri e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) “Alcon inoi non ci stiamo più, per rispetto nostro, vostro e del presidente Draghi. Se altri hanno fatto capricci, noi di questa gente non vogliamo essere complici”, è la lapidaria affermazione riguardo alla ipotetica partecipazione a un prossimodel Movimento 5 Stelle fatta da Matteo, durante un intervento alla festa della Lega a Osio Sopra, in provincia di Bergamo. Poi il segretario del Carrccio ha aggiunto: “Oggi gli operai votano la Lega perché siamo vicini a loro e a loro ci rivolgiamo: alcon inon ci stiamo più, per rispetto vostro, nostro e del presidente Draghi. Quando un anno e mezzo fa ci è stato chiesto di partecipare a undi unità nazionale, quando c’erano gli ospedali pieni, gli infermieri e ...

